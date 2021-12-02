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    Küresel piyasalar yön arayışına girdi

    Küresel piyasalarda Omicron varyantı, fiyat artışlarının yanı sıra karışık sinyaller veren makroekonomik verilerin ardından yön arayışı öne çıktı.
    • AA
    • 02.12.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:05
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    Küresel piyasalar yön arayışına girdi

    Koronavirüs salgınında Omicron varyantı ve bunun büyüme üzerindeki etkilerine dair endişeler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

    Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcı toplantısı, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) takip edilecek.

    NEW YORK BORSASINDA SERT DÜŞÜŞ

    Dün seyahat hisseleri öncülüğünde New York borsasında sert düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 1,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti. Dün 95,6-96,2 dar bandında hareket eden dolar endeksi bugün 96'nın hemen altında yatay seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de düşüşünü sürdürerek yüzde 1,4080 ile 1,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,43 seviyelerinde dengelendi. ABD Başkan Joe Biden'ın kış aylarına yönelik koronavirüs ile mücadele stratejisi üzerinde çalıştığı ve tedbirlerin artırılabileceği haberlerine karşın yeni günün endeks vadeli kontratları tarafında pozitif başlaması dikkati çekiyor.

    Küresel piyasalar yön arayışına girdi #1

    AVRUPA'DA PERAKENDE SATIŞLARDA GERİLEME YAŞANDI

    Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Almanya'da perakende satışlar ekimde yüzde 1 artış beklentilerine karşın yüzde 0,3 geriledi. Ülkede kasım ayı imalat sanayi PMI da fabrika faaliyetlerindeki yavaşlamanın etkisiyle önceki aya göre 0,4 puan azalarak 57,4'e geriledi. Söz konusu veri İngiltere'de 58,1 ile genişlemeye devam etti,

    ALTININ ONS FİYATI YATAY HAREKET EDİYOR

    Emtia tarafında, Omicron endişeleri ile dün iki günlük düşüşüne son veren altının ons fiyatı yüzde 0,4'lük artışla 1.779 dolardan kapanmasının ardından, bugün yatay hareket ediyor. Dün yüzde 1,7 azalışla 68,4 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı ise bugün 69,2 dolardan işlem görüyor.

    Küresel piyasalar yön arayışına girdi #2

    BORSA İSTANBUL'DA REKOR KIRILDI

    Yurt içinde, dün uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye'nin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi ile Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldı. BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,64 artarak 1.857,40 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, tarihi zirvesini ise 1.857,83 puana taşıdı.

    Analistler, koronavirüs ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

    İHRACAT BİLGİLERİ GELECEK

    Bugün TCMB'nin yatırımcı toplantısında vereceği mesajların piyasaların odağında olacağını belirten analistler, yurt içinde ayrıca ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

    Küresel piyasalar yön arayışına girdi #3

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı ÜFE ve işsizlik oranı

    14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

    16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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