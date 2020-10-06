6 Ekim: Dolar, euro serbest piyasada son durum

Serbest piyasada 3 Ekim döviz açılış fiyatlarına baktığımızda dolar 7.7540 liradan, euro ise 9,1420 liradan güne başladı.

Küresel ekonomik hareketler dövizin üzerinde etkili oluyor. Böylece açıklanan verilerden ve gelişmelerden etkilenen dövizin o gün hangi değere geldiği merak konusu.

İstanbul serbest piyasada 7.7520 liradan alınan dolar, 7.7540 liradan satılıyor.

Serbest piyasada 9.1400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9.1420 lira olarak belirlendi.

DÜNKÜ KAPANIŞ RAKAMLARI

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7.7670 lira, euronun satış fiyatı ise 9.1540 lira olmuştu.