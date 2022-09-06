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    6 Eylül'de serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Dün TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyon verisinin ardından ve ABD'de doların euroya ve sterline karşı kazandığı değerden sonra döviz fiyatları, güne sınırlı bir yükselişle başladı.
    • 06.09.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 09:57
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    6 Eylül'de serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Dün, doların satış fiyatı 18,2210 lira, euronun satış fiyatı ise 18,0830 lira olmuştu.
    6 Eylül Salı gününde ise İstanbul serbest piyasada dolar 18,2270 liradan, euro 18,1490 liradan güne başlangıç yaptı.

    Dolar 18,2270 lira

    Serbest piyasada 18,2250 liradan alınan dolar 18,2270 liradan satılıyor.

    Euro 18,1490 lira

    18,1470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,1490 lira olarak belirlendi.

    6 Eylül de serbest piyasada döviz açılış fiyatları #1


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