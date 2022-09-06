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6 Eylül'de serbest piyasada döviz açılış fiyatları

6 Eylül'de serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dün TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyon verisinin ardından ve ABD'de doların euroya ve sterline karşı kazandığı değerden sonra döviz fiyatları, güne sınırlı bir yükselişle başladı.