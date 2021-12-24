Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, bugün ABD ve birçok Batı ülkesinde başlayacak Noel tatili öncesinde dün pozitif bir seyir izleniyor.

Bugün ABD'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde borsalar, Noel tatili dolayısıyla işleme kapalı olacak. Açık olan sınırlı sayıdaki borsada ise veri gündeminin de zayıf olması ile düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesi, iç dinamiklerin öne çıkması bekleniyor.

Noel tatili öncesinde pay piyasaları fiyatlamalarında koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler takip edilirken, İngiltere'de yapılan bir araştırmada Omicron varyantıyla enfekte kişilerin hastanede tedavi görme risklerinin diğer varyantlara oranla yüzde 50-70 daha az olduğu belirlendi. Öte yandan dün ilaç şirketi AstraZeneca, Omicron varyantına karşı aşı üretmek için Oxford Üniversitesi'yle çalıştığını açıkladı.

NEW YORK BORSASI DEĞER KAZANDI

Bu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,55, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Dolar endeksi dün düşüşünü 3'üncü güne taşıyarak 96 sınırına kadar geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 1,45 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 1,50'yi test etti.

AVRUPA’DA VADELİ DOĞALGAZ KONTRATLARININ FİYATI GERİLEDİ

Avrupa tarafında, hafta başında Rusya'dan azalan gaz arzı ve soğuk havaların etkisiyle artan tüketim nedeniyle megavatsaat başına 180 euronun üzerine çıkan vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı, dün 136 euroya kadar geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin Avrupa'ya sağladığı LNG miktarını artırması etkili olurken, gelecek günlerde 20'ye yakın LNG tankerinin daha Avrupa limanlarına gireceği bildirildi.

BORSA İSTANBUL YÜZDE 0,06 DEĞER KAZANDI

Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 artışla 1.805,30 puandan tamamladı. Dolar/TL ise pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek dün 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Böylece zirve seviyesinden düşüşü yüzde 44'ü aşan dolar/TL, dün günü de önceki kapanışa göre yüzde 6,7 azalışla 11,3870'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,70 seviyelerinde işlem görüyor.