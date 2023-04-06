6 Nisan'da döviz açılış fiyatları! Dolar 19,2600 lira Fiyatlamaların odağında olan İstanbul serbest piyasada dolar 19,2600 liradan, euro 20,9860 liradan güne başladı.

AA

Liralaşma stratejisi ile döviz fiyatlarının artmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. piyasalar da döviz fiyatlarının yapından takip ediyor.

Dün doların satış fiyatı 19,2510 lira, euronun satış fiyatı ise 21,1080 lira olmuştu.

Dolar 19,2600 lira

Serbest piyasada 19,2580 liradan alınan dolar 19,2600 liradan satılıyor.

Euro 20,9860 lira

20,9840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,9860 lira olarak belirlendi.

Sterlin 24,0163 lira

Serbest piyasada 23,8965 liradan alınan sterlin 24,0163 liradan satıldı.