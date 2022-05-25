Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarını bekliyor

Küresel piyasalar dünya üzerinde yaşanan krizler, tüketicilerin hareketleri ve merkez bankalarının açıklamaları ile kendisine yön buluyor.

Küresel piyasalarda, enflasyon, büyüme endişeleriyle yüksek oynaklıkla birlikte karışık seyir devam ediyor.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantı tutanakları ve Almanya'nın büyüme verisi takip edilecek.

Yaşanan gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, teknoloji şirketlerinde sert düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,15 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,35 geriledi. Nasdaq'daki düşüşte; sosyal medya şirketi Snap'in makroekonomik ortamın beklenenden daha fazla ve hızlı kötüleşmesini gerekçe göstererek ikinci çeyreğe yönelik gelir hedeflerini karşılayamayacağı konusunda yatırımcıları uyarması etkili oldu.

Borsa İstanbul yüzde 0,25 değer kaybetti

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 2.375,00 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 16,0964'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,1680'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, dünya borsalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: