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    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın biri 13 ay diğeri 10 yıl vadeli olmak üzere 2 tahvil ihalesi düzenleyeceğini açıkladı.
    • 06.11.2022 - 09:35
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    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, açıkladığı takvim gereği devlet tahvili ihalesi düzenlemeye devam ediyor.

    Para politikası gereği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.

    İlk ihale, 13 ay vadeli olacak

    Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 13 ay (399 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

    İkinci ihale 10 yıl  vadeli

    AA'nın haberine göre, ikinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 626 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,2 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek #1


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