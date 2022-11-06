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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın biri 13 ay diğeri 10 yıl vadeli olmak üzere 2 tahvil ihalesi düzenleyeceğini açıkladı.