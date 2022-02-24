Kripto paralar düşüşe geçti

Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak savaş kripto paraların düşüş seyrini daha da aşağıya çekti.

Rusya-Ukrayna savaşı doğalgaz, buğday, altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarını yükselişe geçirirken, uzmanların da beklentileri doğrultusunda kripto paralarda düşüşe neden oldu.

Kripto para piyasasının en çok işlem gören para birimi Bitcoin'in 60 bin doları aşan değeri son haftalarda eşik değeri olan 40 bin doların altını test ediyordu.

Bitcoin'in üç günlük seyrinde birim değeri 38 bin 248 liradan 34 bin 9914 liraya çıktı.

YÜZDE 8,05 DEĞER KAYBI YAŞANDI

Rusya Ukrayna savaşı başlayınca ise Bitcoin yüzde 8,05 değer kaybederek 34 bin 914 dolara geriledi.

DİĞER KRİPTO PARALAR

Ethereum yüzde 11,82 düşüşle 2.345,07 dolar da, Tether yüzde 0,03 artışla 1,0014 dolar da, BNB yüzde 11,95 düşüşle 330,90 dolarda, USD Coin 0,02 artışla 0,9997 dolar da ve XRP ise yüzde 11,54 düşüşle 0,63364 dolarda.