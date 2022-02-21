Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle geçen hafta boyunca düşük risk iştahı ve yüksek oynaklık temasının hakim olduğu gözleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD piyasalarının kapalı olacağı yeni haftanın ilk işlem gününde yön arayışının öne çıkması bekleniyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, gerilim azalsa da risklerin hala masada olduğunu, bu nedenle yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.

Bugün ABD piyasalarının kapalı olması ve zayıf veri gündemi nedeniyle piyasalarda yön arayışının öne çıkacağını aktaran analistler, merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini söyledi. Geçen hafta Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle oynaklığın arttığı küresel pay piyasalarında, cuma günü Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasıyla satış baskısı hızlandı.

BRENT PETROLÜN FİYATI 88,7 DOLARA GERİLEDİ

Jeopolitik risk algısıyla geçen hafta 95,4 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 88,7 dolara kadar gerilemesinin ardından 91 dolar seviyelerinde dengelendi. Altının ons fiyatı ise güvenli liman olarak görülen varlıklara artan taleple günün ilk saatlerinde 1.908 dolarla Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından, Biden ile Putin'in görüşebileceği haberleriyle düşüşe geçti ve 1.890 doların altını gördü.

NEW YORK BORSASI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYREDİYOR

Bu gelişmelerle New York borsasında cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Haftalık bazda ise endekslerdeki kayıp ortalama yüzde 1,7 düzeyinde gerçekleşti. Cuma günü 96,2'yi test eden dolar endeksi bugün yüzde 0,3'lük düşüşle 95,8 seviyelerine geriledi. ABD piyasalarında bugün Başkanlar Günü dolayısıyla işlem yapılmayacak.

AVRUPA PİYASALARINDA DEĞER KAYBI

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, endekslerde haftalık bazda ise düşüşler ortalama yüzde 2'yi buldu.

EURO/DOLAR YÜKSELDİ

Geçen hafta 1,1280 seviyelerine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, bugün yeniden 1,1360 seviyelerine yükseldi.

Asya tarafında, Çinli emlak geliştiricisi Zhenro'nun, yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğine dair açıklama yapmasının ardından şirketin hisseleri borsada işleme kapatıldı. Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede şubatta önceki aya göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2,5 puan azalarak 52,9'a, hizmet sektörü PMI 4,9 puan gerileyerek 42,7'ye indi.

Bu gelişmelerle Asya'da güne düşüşle başlayan borsalarda, nispeten artan risk iştahıyla kayıpların bir kısmı telafi edildi. Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşüşle seyrediyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, şubat ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı yurt dışı ÜFE

10.00 Almanya, ocak ayı ÜFE

11.30 Almanya, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI