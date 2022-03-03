Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 107 milyar 523 milyon lira artarak 5 trilyon 180 milyar 715 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Şubat itibarıyla 107 milyar 523 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 73 milyar 192 milyon liradan 5 trilyon 180 milyar 715 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 137 milyar 489 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,5 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 651 milyar 719 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 784 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Şubat itibarıyla 6 milyar 502 milyon lira artışla 784 milyar 116 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 304 milyar 78 milyon lirası konut, 12 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 467 milyar 404 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 45 milyon lira artarak 710 milyar 542 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 artarak 218 milyar 525 milyon lira oldu.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARININ 88.3 MİLYAR LİRASI TAKSİTLİ

Bireysel kredi kartı alacaklarının 88 milyar 391 milyon lirası taksitli, 130 milyar 133 milyon lirası taksitsiz oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 137 milyon lira artarak 161 milyar 979 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 249 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 24 milyar 273 milyon lira artarak 1 trilyon 5 milyar 272 milyon lira oldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 25 Şubat ile biten haftada 204 milyar 168 milyon 700 bin lira artarak 5 trilyon 895 milyar 697 milyon 941 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,75 artışla 2 trilyon 332 milyar 338 milyon 448 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 4,46 yükselişle 3 trilyon 337 milyar 76 milyon 564 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 218 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 215 milyar 833 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 25 Şubat itibarıyla 185 milyon dolarlık artış görüldü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,85 artarak 743 milyar 232 milyon 349 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,56 artışla 647 milyar 53 milyon 513 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,43 yükselişle 317 milyar 530 milyon 912 bin liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN DAĞILIMI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 277 milyar 899 milyon 243 bin lirası konut, 8 milyar 228 milyon 294 bin lirası taşıt ve 457 milyar 104 milyon 812 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Şubat ile biten haftada 100 milyar 404 milyon 399 bin lira artarak 5 trilyon 5 milyar 106 milyon 638 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,59 artış kaydetti.