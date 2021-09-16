Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasaların gözü, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Küresel piyasalar, Çin'deki regülasyon adımları, dünya genelinde artan enflasyonist baskılar ve koronavirüs salgınına ilişkin olumsuz haber akışıyla yeni güne satıcılı başlıyor.

Analistler, LAvrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın saat 15.00'te gerçekleştirmesi beklenen konuşmasında, ECB'nin son para politikası toplantısında aldığı kararlara ilişkin sözle yönlendirme yapmasının beklendiğini kaydetti. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısında varlık alım büyüklüğünde değişiklik yapılmazken hızının yavaşlatılabileceği kaydedilmişti.

BUGÜN KONUT FİYAT ENDEKSİ İLE HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ VERİLERİ BELLİ OLACAK

Yurt içinde, bugünün veri gündeminde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri bulunurken, dün, küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıdı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,73 altında 1.423,97 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 8,4353

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4353'e gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4380 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de ise perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.440 ve 1455 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

15.30 ABD, eylül ayı Philadelphia Fed imalat endeksi