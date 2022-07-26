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    6,2 milyar liralık yol projesinin tünelinde ışık göründü

    Başta Ordu olmak üzere bölgedeki diğer illeri de olumlu etkileyecek Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabında bulunan Akçatepe Tüneli’nde ışık göründü.
    • 26.07.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 17:54
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    6,2 milyar liralık yol projesinin tünelinde ışık göründü

    Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan, Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabında bulunan Akçatepe Tüneli’nde ışık görme töreni düzenlendi.

    Kazı çalışmalarının sonuna gelinen, Ordu Çevre Yolu Akçetepe Tüneli’nde son çalışmalar da bitirildi.

    Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabı sürüyor

    Ordu’da devam eden 14 ayrı karayolunun yapım işinin toplam proje bedeli 11 milyar 230 milyon lirayı aşarken, Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan, "Türkiye’nin en pahalı çevre yolu projesi" değerlendirilen Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor.

    Proje bedeli 6 milyar 210 milyon lira

    Toplam proje bedeli 6 milyar 210 milyon lira olan, 21,4 kilometre uzunluğa sahip olan Ordu Çevre Yolu projesinin ikinci etabında yer alan, 440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçetepe Tüneli’nde son perde kaldırıldı.

    6,2 milyar liralık yol projesinin tünelinde ışık göründü #1

    11 kilometrelik ilk bölüm hizmete açıldı

    Toplamda 9 bin 492 metre uzunluğunda 6 çift tüp tünel, 3 bin 676 metre uzunluğunda 11 çift köprü ile birlikte 414 metre uzunluğunda 5 tek köprü ve farklı seviyeli kavşağın yer aldığı Ordu Çevre Yolu projesinin 11 kilometrelik ilk bölümü, 3 Mart 2019 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

    Yol, ulaşımı rahatlatacak

    Ordu Üniversitesi ve yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi’ne de bağlantısı bulunan yol, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de şehrin trafik akışını kolaylaştıracak.

    6,2 milyar liralık yol projesinin tünelinde ışık göründü #2

    40 dakikalık yol, 15 dakikaya inecek

    Ordu trafiğini ciddi oranda rahatlatacak, şehir içinde araç yoğunluğunu azaltacak ve transit geçişleri hızlandıracak proje, şu anda 40 dakika olan yol mesafesini 15 dakikaya kadar indirecek.

    Bir yılda 6 bin 248 ton emisyon azalımı olacak

    Projenin tamamlanması ile birlikte bir yılda 6 bin 248 ton emisyon azalımı olacak, yine ayrıca zamandan 198 milyon lira, akaryakıttan 31 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 229 milyon liralık tasarruf sağlanacak.

    6,2 milyar liralık yol projesinin tünelinde ışık göründü #3

    Törene katılım yoğundu

    Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ile Metin Gündoğdu, ilçe belediye başkanları, ilgililer ve protokol üyeleri katılım sağladı.


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