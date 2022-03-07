Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul, küresel piyasalara paralel olarak olumsuz seyrediyor.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 8,56 puan ve yüzde 0,43 azalışla 1.982,19 puandan başladı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,66 düşüş kaydetti.

MADENCİLİK KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,58 ile turizm oldu.

BIST 50'DE AÇIĞA SATIŞ

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel gelişmelere paralel azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izledi ve yüzde 1,61 değer kaybıyla 1.990,75 puandan kapandı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.040 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.