Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Küresel piyasalar dalgalı seyir izlerken, Borsa İstanbul önce en yüksek kapanışını gösterdi bugün de günün ilk yarısında rekor seviyede kapandığını açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.497,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında 25,66 puan değer kazandı

Günün ilk yarısında 2.497,83 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,04 ve 25,66 puan değer kazancıyla 2.489,42 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 27,3 milyar lira

Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 27,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,42 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,21 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu belirtti.