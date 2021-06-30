Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 31 Mart 2021 itibarıyla brüt dış borç stokunun 448 milyar 400 milyon dolar, net dış borç stokunun 262 milyar 100 milyon dolar olarak hesaplandığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart 2021 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 448 milyar 400 milyon dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 61,5 olarak hesaplandı.

NET DIŞ BORÇ STOKU 262.1 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 262 milyar 100 milyon dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 36 olarak kayıtlara geçti.

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU 14.8 MİLYAR DOLAR

Hazine garantili dış borç stoku ise 14 milyar 800 milyon dolar oldu.

KAMU NET BORÇ STOKU 1 TRİLYON LİRA

Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 42 milyar 600 milyon lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,4 olarak belirlendi.

GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU 2.1 TRİLYON LİRA

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 2 trilyon 166 milyar 100 milyon lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 40,4 olarak hesaplandı.