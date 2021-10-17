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    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacağını açıkladı.
    • AA
    • 17.10.2021 - 17:03
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    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

    İhalenin 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli yapılacağı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

    İkinci ihalede ise 5 yıl (1.911 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek #1

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