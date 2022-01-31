Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 21,11 puan ve yüzde 1,06 artışla 2.004,29 puandan başlangıç yaptı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,73 değer kaybederek 1.983,18 puandan kapanırken haftaya 2.004,29 puandan başlayarak yükseldi.

Borsa İstanbul'un açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,87 ve holding endeksi yüzde 1,15 artış kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 2,01'le ulaştırma oldu.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da enflasyon ve ABD'de Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.