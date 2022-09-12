Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı

ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler ekonominin henüz resesyona girmekten uzak olduğuna işaret ederken, bu hafta da devam edecek yoğun veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalarda, bu hafta ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca işsizlik, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri ile İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Fed'in hedefi enflasyonu düşürmek

Geçen hafta bir konferansta konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını dile getirdi.

Powell'ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan birçok Fed yetkilisi ultra şahin duruşlarını koruduklarını gösteren yorumlar yaparken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler ortadan kalktı.

AA'nın haberine göre, bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin ekim toplantısına yönelik beklentileri daha da şekillendirmesi bekleniyor..

Brent petrolün varil fiyatı 9 1 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya küresel ekonomiye ilişkin risklerle satıcılı başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 91 dolarda bulunuyor.

New York borsası yüzde 1,19 geriledi

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,53, Nasdaq endeksi yüzde 2,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,19 geriledi. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya yatay seyirle başladı.

Avrupa tarafında, geçen hafta tarihte ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına giden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), gelecek toplantıda da aynı büyüklükte bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Euro/dolar paritesi 1,0085

Öte yandan, geçen hafta son 20 yılın en düşüğüne gerileyen euro/dolar paritesi, şahinleşen ECB'den destek almaya devam ediyor. Parite yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,0085 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsaları yükselişte

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,43, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,92 değer kazandı. Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya yükselişle başladı.

Çin tatilde

Asya borsalarında bugün Çin, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, açık olan Japon borsasında geçen haftaki risk iştahının yeni haftaya da taşındığı görülüyor.

Dolar/yen paritesi 143

Dolar/yen paritesi son 24 yılın zirvesinin hemen altında işlem görmeye devam ederken, şu dakikalarda 143 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

BIST 100 kapanış rekoru kırdı

Yurt içinde, cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 2,44 artışla 3.521,38 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 3.545,86'ya çıkardı.

Dolar/TL 18,2210

Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 18,2345'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2210 seviyesinde işlem görüyor.