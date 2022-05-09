Küresel piyasalar enflasyon baskısında

Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'deki koronavirüs salgını ile birlikte dünyadaki fiyat artışları piyazaları endişeye sokuyor.

Küresel piyasalarda yatırımcının enflasyonist endişelerle tedirgin hareket etmesi piyasaları negatif etkiliyor.

Ayrıca küresel piyasalarda dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş yatırımcıların odağında yer alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler sürerken, Çin'de koronavirüs salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getirdi.

Fed'in açıklamaları küresel piyasaların odağında

Söz konusu endişelere karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında gelecek aylar için beklenen 75 baz puanlık artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaları da para politikalarının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı.

New York Borsası'nda değer kaybı

New York borsasında cuma günü satışların derinleşmesiyle S&P 500 endeksi yüzde 0,57, Nasdaq endeksi yüzde 1,40 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratların yeni haftaya da yüzde 1'in üzerinde düşüşle başlaması dikkati çekiyor.

ECB'nin çarşamba günü yapacağı açıklama bekleniyor

AA'nın haberine göre, bu kapsamda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü yapacağı açıklamalar ile Almanya'da enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Avrupa borsalarında değer düşüşü yaşandı

Cuma günü küresel çapta enflasyon ve büyümeye yönelik kaygılarla Avrupa borsalarında da satışların derinleştiği görülürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,73 değer kaybetti. Endekslerin haftalık bazdaki kayıpları ise yüzde 3'ü aştı.

Euro/dolar paritesi 5 yılın en düşük seviyesinde

Euro/dolar paritesi 1,05 ile yaklaşık 5 yılın en düşük seviyelerindeki hareketini sürdürürken, endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.

Yende aşırı zayıflama var

Asya tarafında, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) emsallerinden ayrışan para politikası tutumunu sürdürmesine karşın yendeki aşırı zayıflama risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruyor. Çin'de ise koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere karşın dış ticaret rakamları beklentilerin üzerinde geldi.

Asya borsaları kayıpta

Verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,31 değer kaybederek 2.458,72 puandan kapanırken, bayram tatili dolayısıyla geçen hafta 2 gün işlem gören endeksin haftalık bazda yüzde 1,16 değer kazanması dikkati çekti.

Dolar/TL 14,9650

Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,6 artarak 14,9494'ten kapanmasının ardından bankalararası piyasanın açılışında bugün 14,9650'den işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

11.30 Euro Bölgesi, mayıs ayı yatırımcı güven endeksi

17.00 ABD, mart ayı toptan stoklar