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    New York borsası sert düşüşle kapandı

    ABD ekonomisini resesyon korkuları sarınca, bu olumsuz hava borsalarına yansıdı.
    • 14.06.2022 - 08:58
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    New York borsası sert düşüşle kapandı

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklanacak para politikası kararları öncesinde artan resesyon korkularının etkisiyle haftanın ilk işlem günü borsalarda sarsıntı yaşanda.

    New York borsasının kapanışda Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,79 azalışla 30.516,74 puana düştü.

    Endeksler düşüşte

    AA'nnı haberine göre, S&P 500 endeksi yüzde 3,88 azalarak 3.749,63 puan ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve endeksin ocak ayında kaydettiği rekor seviyeden düşüşü yüzde 20'yi aşmasıyla "ayı piyasasına" girdi. Nasdaq endeksi de yüzde 4,68 kayıpla 10.809,22 puana indi.

    ABD'de yüksek enflasyonun Fed'in faiz oranlarını yönlendirmelerden daha keskin artırabileceğine dair görüşleri güçlendirmesi ve agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair endişelerle endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.

    Fed'in para politikası piyasanın odağında

    Analistler, ülkede enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkmasının ardından çarşamba günü açıklanacak Fed'in para politikası kararlarının piyasaların odağında olduğunu belirtti.

    New York borsası sert düşüşle kapandı #1

    Ayı piyasası nedir

    "Ayı piyasası" terimi, yatırımcıların gelecek hakkında karamsar olduğu ve hisse senetlerindeki düşüşlerin devam etmesini beklediği dönemleri tanımlamak için kullanılıyor.


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