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    New York borsası karışık seyirle güne başladı

    Amerikan borsasında geçen haftayı karışık seyirle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da benzer bir seyir izlemeye devam etti.
    • AA
    • 25.01.2021 - 19:23
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    New York borsası karışık seyirle güne başladı

    Amerikan borsasının açılışında Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 azalışla 30.905,57 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 3.851,59 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 13.685,82 puandan işlem görmeye başladı.

    BIDEN’IN SEYAHAT KISITLAMASI GETİRMESİ BEKLENİYOR

    ABD Başkanı Joe Biden, bugün koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya gibi ülkelere seyahat kısıtlaması getirmesi ve federal kurumların ABD ürünlerini satın almalarını artırmaya yönelik bir kararname imzalaması bekleniyor.

    Piyasalarda koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek beklentileri yoğunlaşırken, ülkede bu hafta yoğun veri gündemi takip edilecek.

    FED TOPLANTISINA ODAKLANILDI

    Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak kararların, ABD'nin 4. çeyrek büyüme verisinin, büyük teknoloji firmalarının dördüncü çeyrek bilançoları ile ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirtiyor.

    New York borsası karışık seyirle güne başladı #1

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