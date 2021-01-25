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New York borsası karışık seyirle güne başladı

New York borsası karışık seyirle güne başladı

Amerikan borsasında geçen haftayı karışık seyirle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da benzer bir seyir izlemeye devam etti.