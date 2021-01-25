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- New York borsası karışık seyirle güne başladı
New York borsası karışık seyirle güne başladı
- AA
- 25.01.2021 - 19:23
Amerikan borsasının açılışında Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 azalışla 30.905,57 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 3.851,59 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 13.685,82 puandan işlem görmeye başladı.
BIDEN’IN SEYAHAT KISITLAMASI GETİRMESİ BEKLENİYOR
ABD Başkanı Joe Biden, bugün koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya gibi ülkelere seyahat kısıtlaması getirmesi ve federal kurumların ABD ürünlerini satın almalarını artırmaya yönelik bir kararname imzalaması bekleniyor.
Piyasalarda koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek beklentileri yoğunlaşırken, ülkede bu hafta yoğun veri gündemi takip edilecek.
FED TOPLANTISINA ODAKLANILDI
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak kararların, ABD'nin 4. çeyrek büyüme verisinin, büyük teknoloji firmalarının dördüncü çeyrek bilançoları ile ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirtiyor.