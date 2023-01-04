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    VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

    Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü 6.419,00 puandan tamamlamasının ardından bugüne yükselerek başlangıç yaptı.
    • 04.01.2023 - 09:49
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    VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin dışındaki işlemlerinde de hareketlilik devam ediyor.

    Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 6.431,50 puandan başladı.

    Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 6.431,50 seviyesinden işlem gördü.

    Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 6.419,00 puandan tamamladı.

    yatay

    Yatay seyir

    Dün sendeks kontratı akşam seansında yatay seyretti.

    AA'nın haberine göre, analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.450 ve 6.500 puanın direnç, 6.400 ve 6.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.


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