67. hükümetin ekonomi kurmayları belli oldu
AA

Seçimlerinden zaferle çıkan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

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Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bakan yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Fatih Kacır getirilirken Ömer Bolat da Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ise Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bakan yardımcılığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda da Vedat Işıkhan görevlendirildi.

Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mehmet Fatih Kacır'a emanet Haberin Detayları
Ticaret Bakanı belli oldu Haberin Detayları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Abdülkadir Uraloğlu oldu Haberin Detayları
Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı'ya emanet Haberin Detayları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu Haberin Detayları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belli oldu Haberin Detayları
Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirildi Haberin Detayları