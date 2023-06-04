67. hükümetin ekonomi kurmayları belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasıyla yeni ekonomi yönetimi belirlenmiş oldu.

AA

Seçimlerinden zaferle çıkan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bakan yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Fatih Kacır getirilirken Ömer Bolat da Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ise Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bakan yardımcılığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda da Vedat Işıkhan görevlendirildi.

Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.