Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,69 puan ve yüzde 0,33 artarak 1.428,66 puana yükseldi.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü önceki kapanışın yüzde 0,73 altında 1.423,97 puandan tamamladı. Açılışta ise bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti.

ELEKTRİK KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,44 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL PAY PİYASALARINDA RİSK ALGISI YÜKSEK

Analistler, dünya genelinde koronavirüs salgınının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edebileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyrettiğini söyledi.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktarıyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Yine analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.440 ve 1455 puanın direnç konumunda bulunuyor.