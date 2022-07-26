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    Küresel piyasalar karışık seyrediyor

    Dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riski fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
    • 26.07.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 14:53
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    Küresel piyasalar karışık seyrediyor

    Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde güçlenmeye devam eden resesyon endişesiyle karışık bir seyir izliyor.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 42 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

    Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

    ABD piyasaları dalgalı seyirde

    Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,28 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

    Avrupa'da enerji arz problemi var

    Avrupa'da resesyon endişelerinin yanında enerji arz problemi de fiyatlamalarda etkili oluyor.

    Ağustos vadeli doğalgaz kontratları yüzde 12,6 arttı

    Avrupa'da Ağustos vadeli doğalgaz kontratları yüzde 12,6 artışla 179 euroya çıkarken, Avrupa'da yaklaşan kış ayı nedeniyle enerji ihtiyacına ilişkin endişeler artmaya başladı.

    Bu gelişmelerle doğalgaz yetersizliği nedeniyle bölgede kış aylarında sanayi üretiminin aksayabileceği endişesi artıyor.

    Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne düşüşle başladı.

    Asya'da pay piyasaları karışık seyirde

    Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izliyor. Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Hong Kong borsasında birincil kotasyon için başvuracağını açıklamasının ardından Alibaba hisseleri yeni günde yüzde 5'e yakın prim yaparken, Çin ve Hong Kong borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi.

    Analistler, Alibaba'nın adımıyla Çinli yatırımcıların şirket hisselerine daha kolay erişim sağlayacağını aktardı.

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    Küresel piyasalar karışık seyrediyor #2


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