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    Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu

    TCMB tarafından periyodik olarak yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı.
    • 27.10.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 16:09
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    Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 21 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 59 milyon dolar azalarak 113 milyar 967 milyon dolara geriledi.

    Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 56 milyon dolar azaldı

    Buna göre, 21 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 56 milyon dolar azalışla 75 milyar 116 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Ekim'de 76 milyar 172 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu #1

    Altın rezervleri de 1 milyar 4 milyon dolar geriledi

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 4 milyon dolar azalarak 39 milyar 855 milyon dolardan 38 milyar 851 milyon dolara geriledi.

    Toplamda rezervler 2 milyar 59 milyon dolar azaldı

    AA'nın haberine göre, böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ekim haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 59 milyon dolar azalışla 116 milyar 26 milyon dolardan 113 milyar 967 milyon dolara indi.


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