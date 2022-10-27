Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu

TCMB tarafından periyodik olarak yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 21 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 59 milyon dolar azalarak 113 milyar 967 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 56 milyon dolar azaldı

Buna göre, 21 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 56 milyon dolar azalışla 75 milyar 116 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Ekim'de 76 milyar 172 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri de 1 milyar 4 milyon dolar geriledi

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 4 milyon dolar azalarak 39 milyar 855 milyon dolardan 38 milyar 851 milyon dolara geriledi.

Toplamda rezervler 2 milyar 59 milyon dolar azaldı

AA'nın haberine göre, böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ekim haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 59 milyon dolar azalışla 116 milyar 26 milyon dolardan 113 milyar 967 milyon dolara indi.