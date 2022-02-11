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    Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı

    Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda 100 baz puan artırarak yüzde 9,5’e çıkardı.
    • AA
    • 11.02.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 15:05
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    Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı

    Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faiz artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.

    POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 9,5 OLDU

    Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun faiz oranını 100 baz puan artırarak yıllık yüzde 9,5’e yükselttiği ifade edilen açıklamada, "Talep genişlemesi, arz kapasitesini aşmaya devam ediyor. Mevcut işgücü kaynaklarının sınırlı doğası göz önüne alındığında, ekonomik aktivitenin hızlı toparlanması enflasyonist baskıyı şiddetlendiriyor. Riskler dengesi enflasyon yanlısı risklere doğru kaymaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

    Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı #1

    2022 SONUNDA POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 5-6 SEVİYESİNE DÜŞMESİ BEKLENİYOR

    Gelecek dönemlerde ilave faiz artışlarının da yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada, enflasyonun 2022 sonu itibarıyla yüzde 5 ila 6 seviyesine düşmesinin beklendiği kaydedildi.

    Bu arada Rusya'da enflasyon ocakta yüzde 8,7 seviyesine çıkarak son 6 yılın zirvesine ulaştı.


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