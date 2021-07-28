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- New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası toplantısı sonucunu ve başkan Powel'ın açıklamalarına odaklanmışken New York borsası da dünkü düşüşünün aksine yükselişle güne başladı.
- AA
- 28.07.2021 - 17:38
- Güncelleme : 28.07.2021 - 17:44
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi güne hafif yükselişle başladı ve açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artışla 35.073,24 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 4.407,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 14.731,5 puana çıktı.
TEKNOLOJİ HİSSELERİ NEDENİ İLE DÜNKÜ KAPANIŞTA DEĞER DÜŞÜŞLERİ YAŞANMIŞTI
ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in bilançoları öncesi dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yataya yakın pozitif bir seyir izledi.