Euro
10.1099
-0.12%
Dolar
8.5627
0.04%
Altın
495.32
0.03%
Borsa
1.363
0.26%
Bitcoin
339.056
3.61%
EXEN Coin
25.02
3.38%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    New York borsası yükselişle açıldı

    Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası toplantısı sonucunu ve başkan Powel'ın açıklamalarına odaklanmışken New York borsası da dünkü düşüşünün aksine yükselişle güne başladı.
    • AA
    • 28.07.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi güne hafif yükselişle başladı ve açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artışla 35.073,24 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 4.407,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 14.731,5 puana çıktı.

    TEKNOLOJİ HİSSELERİ NEDENİ İLE DÜNKÜ KAPANIŞTA DEĞER DÜŞÜŞLERİ YAŞANMIŞTI

    ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in bilançoları öncesi dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yataya yakın pozitif bir seyir izledi.

    New York borsası yükselişle açıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir