Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Bakan Nebati, mevcut küresel olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini ve öncü göstergelerin ilk çeyrekte güçlü ve dengeli büyümeyi gösterdiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin 21. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında; rakamlara dayanarak, Türkiye'nin dünyada yaşanan ekonomik olumsuzluklara rağmen büyümeye devam ettiğini aktardı, ayrıca enflasyon ve büyümeye dair mesajlarını paylaştı.

"Çabamız enflasyonun Türkiye'de mutlak suretle kontrol altına alınması"

Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmasında, "Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları ile karşı karşıya. Enerji, artan emtia fiyatları, taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor. Çabamız enflasyonun Türkiye'de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir." dedi.

"Ülkemiz büyümeye devam ediyor"

Nureddin Nebati, konuşmasında büyümeye vurgu yaparak "Mevcut küresel olumsuzluklara rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor. Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.





İhracatta her ay rekor kırılıyor

İhracatta her ay yeni rekorlara imza atıyoruz. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 23,4 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların aylık ihracat rekorunu kırdık. Bu ay da enerji hariç ihracatımız, ithalatımızı geçmiş durumda." şeklinde açıklama yaptı.

"Enflasyonda devlet-millet kucaklaşması ile adımlar atacağız"

Nebati, "Ekonomimiz üretiyor, ihraç ediyor, istihdam oluşturuyor ve daha da önemlisi bunu gerçekleştirirken organik ve sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyor." diyerek sürdürdüğü konuşmasını, "Enflasyon beklentilerindeki katılığın kırılmasını önümüzdeki dönemde beraber sağlayacağız. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için devlet-millet kucaklaşmasıyla gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." şeklinde tamamladı.

"Enflasyonla mücadelede kararlıyız"

Enflasyonla mücadele konusunda "hassas ve kararlı" olduklarını ifade eden Nebati, "Beklentilerdeki bozulma ve dışsal faktörlerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlara asgari yansımasının adımlarını atıyoruz." diye konuştu.

Konut fiyat artışları ile ilgili belediyelere çağrı

Bakan Nebati, yaşanan konut fiyat artışlarına ilişkin ise başta İstanbul olmak üzere belediyelere çağrıda bulundu.

Nebati, bu konuda da "Özellikle mahalle aralarında bekleyen arsalarımız hızlı bir şekilde yapılaştırılması konusunda tüm siyasi paydaşlarımızdan da yerel yönetimlerden de destek istiyoruz. Biz bakanlığımız ve hükümetimiz olarak hedefimiz elimizden gelen her türlü gayreti konut piyasasında oluşan ihtiyacın hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında adımlar atmaktır. Yerel yönetimler de bu konuda bize destek verirlerse özellikle İstanbul'da hızlı bir şekilde ve özellikle de mahalle aralarındaki arsaların hızlı bir şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmekle, bu yıl içerisindeki İstanbul'daki konut arzını karşılayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Biz varız, biz hazırız. Her türlü imkanı ortaya koyacak gücümüz var." dedi.