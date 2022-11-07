Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalarda geçen hafta, ABD haricinde risk iştahının yüksek kaldığı görülmüştü. Yeni hatada ise ABD, Almanya ve Çin'in enflasyon verileri açıklanacak

Küresel piyasalarda yeni haftada yoğun veri gündemi ve siyasi haber akışının fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta politika faizini arka arkaya 4'üncü kez 75 baz puan artırması ve gelecek döneme ilişkin "faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceği" sinyali vermesi, yatırımcılar tarafından şahin politikaların süreceği şeklinde algılandı.

New York borsasında dalgalı seyir

New York borsasında endeksler, cuma günü ortalama yüzde 1,3 değer kazansa da geçen hafta genelinde küresel piyasalardan negatif ayrıştı. Haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 1,40, S&P 500 endeksi yüzde 3,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,65 geriledi.

Dolar endeksi 111 seviyesinde

Geçen hafta genelinde yükselen dolar endeksi, cuma günü yüzde 1,8'lik düşüşle 110,7'e kadar gerilerken, yeni haftaya 111 seviyelerinden başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise geçen hafta yüzde 3,92 seviyelerinden yüzde 4,22'ye kadar yükselmesinin ardından yüzde 4,16'da dengelendi.

Avrupa Merkez Bankası şahin tutumunu sürdürüyor

Avrupa tarafında, geçen hafta beklentiler paralelinde gelen büyüme ve tarihi yüksek seviyeye çıkan enflasyon verileri Avrupa Merkez Bankası'nın "şahin" para politikası tutumunun süreceğini teyit etti.

Hafta içinde İngiltere Merkez Bankası da (BoE) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltirken, Banka'nın gelecek iki yıl boyunca ülkenin resesyonda kalabileceğini vurgulaması ekonomik risklere işaret etti.

Avrupa'da alıcılı seyir izlendi

Avrupa'da, geçen hafta pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. Haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,29 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,63 değer kazandı. Geçen hafta genelinde düşüş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, cuma günkü hızlı yükselişiyle kayıplarının büyük kısmını telafi etti ve yeniden 0,99'un üzerinde dengelendi.

Brent petrol 97 doların altında

Bu gelişme sonrası, geçen hafta yüzde 4,3 yükselen Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın açılışında yüzde 1,1'lik düşüşle 97 doların altına indi. Asya borsalarında ise alıcılı seyrin bugün de devam ettiği görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 yükseldi.

Bist 100 endeksi değer kaybetti

Yurt içinde, yükseliş eğilimini sürdüren Bist 100 endeksi, cuma günü 4.233,58 puanla tarihi zirvesini görürken, günü de bir önceki kapanışa göre yüzde 2,72 artışla 4.216,98 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi. Endeks, geçen haftanın tamamında ise yüzde 8,71 değer kazandı.

Dolar/TL 18,6030

Dolar/TL, geçen hafta dalgalı bir seyir izlemesinin ardından yüzde 0,04'lük sınırlı düşüşle 18,5697'den kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında yeni haftaya 18,6030'dan başladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

Analistler, bugün ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile Almanya'da sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.