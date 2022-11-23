Avrupa borsaları yükselişe geçti

Küresel piyasalarda hareketlilik sürüyor. Avrupa tarafında yüksek enflasyon nedeni ile dalgalı seyir gösteren piyasaların dünkü kapanışta yükselişe geçtiği görüldü.

Küresel piyasalar, verilere göre ve dünya üzerinde yaşanan önemli olaylarla açıklamalara göre yönünü buluyor.

Avrupa borsaları, küresel büyüme ve yüksek enflasyon endişelerine rağmen yatırımcıların risk iştahındaki artışın etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Petrol ve doğalgaz hisseleri yüzde 4,7 yükseldi

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 artışla 436,43 puana ulaşarak son üç ayın en yüksek seviyesini görürken, petrol ve doğalgaz hisseleri yüzde 4,7 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 artarak 7.452,84 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35’lik artışla 6.657,53 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96’lık yükselişle 24.590,50 puandan, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,29 artışla 14.422,35 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,31 arttı

AA'nın haberine göre, euro/dolar paritesi ise TSİ 20.04 itibarıyla yüzde 0,31’lik artışla 1,027 seviyelerinde seyrediyor.