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    Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

    Yatırımcıyı zarar uğratmamak için bir önlem olarak getirilen, 14-28 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemleri aralıksız olarak devam ediyor.
    • 29.09.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:50
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    Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

    Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
    Açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

    Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-28 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

    Karar KAP'ta yayınlandı

    Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

    Borsada, açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de geçerli #1

    İşaretlemeye dikkat

    Söz konusu paylara yönelik 14-28 Eylül'de getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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