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    7 Ekim'de altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinde

    Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.021 lira seviyesinde işlem görüyor.
    • 07.10.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 13:34
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    7 Ekim'de altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinde

    Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.023 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni günde 1.021 liradan işlem görüyor.

    Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.687 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 869 liradan, tam altın 6 bin 744 liradan ve yarın altın 3 bin 371 liradan satıldı.

    Altının onsu 1.707 dolar

    Dün, yüzde 0,2 azalışla 1.712 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.707 dolardan işlem görüyor.

    7 Ekim de altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinde #1

    Altında destek ve direnç konumu

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.730 ve 1.750 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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