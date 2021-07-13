7 ildeki 13 taşınmaz özelleştirilecek

Ankara, İzmir, Tokat, Yozgat, Diyarbakır, İstanbul ve Nevşehir'deki 13 taşınmaz ihale yolu ile özelleştiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Ankara, İzmir, Tokat, Yozgat, Diyarbakır, İstanbul ve Nevşehir'deki 13 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirileceği bildirildi.

İHALE PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞECEK

ÖİB'in Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, söz konusu taşınmazların satışına yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacak.

HER BİR TAŞINMAZ İÇİN AYNI ŞARTNAME ALINMALI

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, teklif sunulması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'e elden teslim etmesi gerekecek.

GEÇİCİ TEMİNAT BELEDELLERİ 20 BİN-4.5 MİLYON LİRA ARASINDA

Taşınmazlar için geçici teminat bedelleri 20 bin lira ile 4 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.

TEKLİF TARİHLERİ

Ankara, İzmir Tokat ve Yozgat'taki 5 taşınmaz için 25 Ağustos'a, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Nevşehir'deki 8 taşınmaz için 1 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.