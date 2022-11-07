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- 7 Kasım'da altının gramı 997 lira
7 Kasım'da altının gramı 997 lira
- 07.11.2022 - 11:21
- Güncelleme : 07.11.2022 - 11:29
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 2,9 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.003,8 liradan tamamladı.
Altın haftaya düşüşle başladı
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 998,2 liradan işlem görürken, haberi yayına hazırladığımız sırada 997 liraya kadar düştü.
Çeyrek altın 1.648 lira
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.648 liradan, Cumhuriyet altını 6 bin 716 liradan, tam altın 6 bin 595 liradan ve yarım altın ise 3 bin 297 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 1.671 dolardan işlem görüyor.
Fed'in kararları altın üzerinde etkili
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin cuma günkü açıklamalarında aralık toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Destek ve direnç noktası
AA'nın haberine göre, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.680 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.