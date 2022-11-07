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    7 Kasım'da altının gramı 997 lira

    Yeni haftaya başlarken altın fiyatları düşüş gösterdi. Altının gram fiyatı, 997 lira seviyesinde işlem görüyor.
    • 07.11.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:29
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    7 Kasım'da altının gramı 997 lira

    Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 2,9 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.003,8 liradan tamamladı.

    Altın haftaya düşüşle başladı

    Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 998,2 liradan işlem görürken, haberi yayına hazırladığımız sırada 997 liraya kadar düştü.

    Çeyrek altın 1.648 lira

    Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.648 liradan, Cumhuriyet altını 6 bin 716 liradan,  tam altın 6 bin 595 liradan ve yarım altın ise 3 bin 297 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 1.671 dolardan işlem görüyor.

    7 Kasım da altının gramı 997 lira #1

    Fed'in kararları altın üzerinde etkili

    Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin cuma günkü açıklamalarında aralık toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

    7 Kasım da altının gramı 997 lira #2

    Destek ve direnç noktası

    AA'nın haberine göre, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.680 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


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