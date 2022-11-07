7 Kasım'da altının gramı 997 lira

Yeni haftaya başlarken altın fiyatları düşüş gösterdi. Altının gram fiyatı, 997 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 2,9 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.003,8 liradan tamamladı.

Altın haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 998,2 liradan işlem görürken, haberi yayına hazırladığımız sırada 997 liraya kadar düştü.

Çeyrek altın 1.648 lira

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.648 liradan, Cumhuriyet altını 6 bin 716 liradan, tam altın 6 bin 595 liradan ve yarım altın ise 3 bin 297 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 1.671 dolardan işlem görüyor.

Fed'in kararları altın üzerinde etkili

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin cuma günkü açıklamalarında aralık toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Destek ve direnç noktası

AA'nın haberine göre, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.680 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.