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- 7 Kasım'da serbest piyasa döviz açılış fiyatları
7 Kasım'da serbest piyasa döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5940 liradan, euro 18,4920 liradan haftaya başladı.
- AA
- 07.11.2022 - 09:57
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6130 lira, euronun satış fiyatı ise 18,4750 lira olmuştu.
Haftanın ilk gününde döviz fiyatlarına bakıldığında, serbest piyasada 18,5920 liradan alınan dolar 18,5940 liradan satılıyor.
Euronun satış fiyatı ise 18,4920 lira
18,4900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,4920 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 21,0019'dan alınıyor ve 21,1072'den satılıyor.