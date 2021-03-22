AB'den istihdamı korumak için 2.5 milyon şirkete destek

AB'den istihdamı korumak için 2.5 milyon şirkete destek

Avrupa Komisyonu, Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmak İçin Destek programı SURE kapsamında, pandemi döneminde istihdamın korunması için yaklaşık 2 milyon 500 bin işletmeye destek verdi.

Avrupa Komisyonu, Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmak İçin Destek programı (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency-SURE) üzerinden, koronavirüs salgını sürecinde 25 ile 30 milyon arasında istihdamın korunması için yaklaşık 2 milyon 500 bin işletmeye destek verildiğini açıkladı.

SURE FONU 100 MİLYAR EURO BÜYÜKLÜĞÜNDE

Koronavirüs pandemisinden etkilenen işleri ve gelirleri korumak için tasarlanmış 100 milyar euro büyüklüğündeki SURE fonuna ilişkin ön değerlendirme yayınlandı.

Buna göre, Komisyon şimdiye kadar 19 üye ülkeye SURE kapsamında, toplam 90 milyar 600 milyon euro tutarında mali destek verdi ve 9 milyar euronun üzerinde mali yardım sağlayabilecek durumda.

"İSTİHDAMA DESTEK ÖNLEMLERİ SÜRECEK"

Avrupa Komisyonu'nun Ticaret'ten sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, SURE'un bu dönemde AB genelinde on milyonlarca kişiyi ve firmayı işsizlik riskine karşı koruduğunu ve bu kişilerin geçim kaynaklarını güvence altına almayı başarıyla desteklediğini vurguladı ve "İyileşme sürecine doğru ilerlerken, iş açısından zengin bir toparlanmayı desteklemek ve işçiler ile işgücü piyasalarına aktif destek sağlamak için önlemlerimizi sürdüreceğiz." dedi.