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    Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

    Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrışarak rekorlar kırmaya devam ederken yeni haftaya sınırlı bir düşüşle başladı.
    • 14.11.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:04
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    Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

    BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.552,44 puana taşımasının ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti.

    Borsa İstanbul'un bugünkü açılışında BIST 100 endeksi, haftaya 3,67 puan ve yüzde 0,08 azalışla 4.451,86 puandan başlangıç yaptı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,14 artarken, holding endeksi yüzde 0,07 düşüş kaydetti.

    Sektörlerden en fazla metal ana sanayi kazandırdı

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 3,10 ile ulaştırma oldu.

    Küresel piyasalarda ise ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif havaya karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyir fiyatlamaları zorlaştırdı.

    Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı #1

    Borsa İstanbul'da destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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