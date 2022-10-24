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    Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı

    Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz artış oranlarını tartışarak ve Çin'deki siyasal gelişmelerin ışığında dalgalı seyir yaşıyorken yurt içinde Borsa İstanbul'da rekorlar devam ediyor.
    • 24.10.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:14
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    Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı

    BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,87 artarak 3.934,63 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, küresel piyasalardan pozitif ayrıştığı geçen hafta genelinde ise yüzde 8,48 değer kazandı.

    Açılışta 32,01 puan ve yüzde 0,81 değer kazandı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,01 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.966,64 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

    Sektör endekslerinde en fazla kazandıran bilişim oldu

    Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,2'yle bilişim oldu.

    Yoğun veri gündemi takip edilecek

    Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

    Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı #1

    Destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 puanın direnç, 3.900 ve 3.840 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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