Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı

Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz artış oranlarını tartışarak ve Çin'deki siyasal gelişmelerin ışığında dalgalı seyir yaşıyorken yurt içinde Borsa İstanbul'da rekorlar devam ediyor.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,87 artarak 3.934,63 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, küresel piyasalardan pozitif ayrıştığı geçen hafta genelinde ise yüzde 8,48 değer kazandı.

Açılışta 32,01 puan ve yüzde 0,81 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,01 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.966,64 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Sektör endekslerinde en fazla kazandıran bilişim oldu

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,2'yle bilişim oldu.

Yoğun veri gündemi takip edilecek

Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 puanın direnç, 3.900 ve 3.840 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.