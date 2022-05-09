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Altın, haftaya düşüşle başladı

Altın, haftaya düşüşle başladı

Altın fiyatları yeni haftaya sınırlı da olsa düşüşle girdi. Altının ons fiyatı 1.871 dolara gerilerken iç piyasada da gram altın 900 lira oldu.