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    Altın, haftaya düşüşle başladı

    Altın fiyatları yeni haftaya sınırlı da olsa düşüşle girdi. Altının ons fiyatı 1.871 dolara gerilerken iç piyasada da gram altın 900 lira oldu.
    • 09.05.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:12
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    Altın, haftaya düşüşle başladı

    Altın fiyatları, güçlü doların altına olan talebin azalmasına neden olması ve tahvil getirilerindeki yükselişlerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasıyla geriledi.

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle önce 1,874.89 dolara geriledi. Altının onsu, haberi yayına hazırlarken 1.871 dolar oldu.

    Reuters'in haberine göre, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 düşüşle 1,874.80 dolara geriledi.

    Kapalıçarşı'da altın fiyatı

    Dünyadaki altın fiyatı düşüşü serbest piyasadaki altın fiyatına da düşüş olarak yansıdı.

    Gram altın 900 lira

    Çeyrek altın 1.458 lira

    Cumhuriyet altını 6 bin 3 lira

    Tam altın 5 bin 894 lira

    Yarım altın 2 bin 917

    Altın, haftaya düşüşle başladı #1


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