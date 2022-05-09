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Altın, haftaya düşüşle başladı
Altın fiyatları yeni haftaya sınırlı da olsa düşüşle girdi. Altının ons fiyatı 1.871 dolara gerilerken iç piyasada da gram altın 900 lira oldu.
- 09.05.2022 - 09:33
- Güncelleme : 09.05.2022 - 10:12
Altın fiyatları, güçlü doların altına olan talebin azalmasına neden olması ve tahvil getirilerindeki yükselişlerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasıyla geriledi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle önce 1,874.89 dolara geriledi. Altının onsu, haberi yayına hazırlarken 1.871 dolar oldu.
Reuters'in haberine göre, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 düşüşle 1,874.80 dolara geriledi.
Kapalıçarşı'da altın fiyatı
Dünyadaki altın fiyatı düşüşü serbest piyasadaki altın fiyatına da düşüş olarak yansıdı.
Gram altın 900 lira
Çeyrek altın 1.458 lira
Cumhuriyet altını 6 bin 3 lira
Tam altın 5 bin 894 lira
Yarım altın 2 bin 917