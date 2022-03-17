Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 145 milyar 1 milyon lira artarak 5 trilyon 358 milyar 596 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Mart itibarıyla 145 milyar 1 milyon lira arttı ve toplam kredi hacmi 5 trilyon 213 milyar 595 milyon liradan 5 trilyon 358 milyar 596 milyon liraya yükseldi.

TOPLAM MEVDUAT ARTIŞ YAŞADI

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat da geçen hafta 252 milyar 450 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 4,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 947 milyar 149 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 791 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Mart itibarıyla 5 milyar 89 milyon lira artışla 790 milyar 956 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 306 milyar 669 milyon lirası konut, 13 milyar 271 milyon lirası taşıt ve 471 milyar 16 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 16 milyar 932 milyon lira artarak 729 milyar 352 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,6 artışla 220 milyar 912 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 88 milyar 395 milyon lirası taksitli, 132 milyar 517 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 756 MİLYON LİRA YÜKSELDİ

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 756 milyon lira artarak 163 milyar 676 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 954 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyon lira artarak 1 trilyon 6 milyar 177 milyon lira oldu.