Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,44 puan ve yüzde 3,71 değer kaybederek 2.007,04 puana geriledi.

Borsa İstanbul, geçen haftanın son gününe kadar üst üste rekor kırarak ilerledi ve küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

Geçen hafta cuma günü yurt içinde kâr satışlarıyla başlayan düşüş stop-loss (zarar-kes) emirlerinin tetiklenmesi ile ivme kazandı.

BIST 100 ENDEKSİ YÜZDE 3,71 AZALDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 3,71 azalışla 2.007,04 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,44 puan ve yüzde 3,71 değer kaybederek 2.007,04 puana geriledi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DÜŞTÜ

Bankacılık endeksi yüzde 4,31 ve holding endeksi yüzde 3,76 düşüş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla gerileyen yüzde 5,55 ile bilişim oldu.

BUGÜN AÇIĞA SATIŞA SINIRLAMA GELDİ

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul AŞ, bugün açığa satışa sınırlama getirdi. Buna göre BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak.

CUMA GÜNKÜ SATIŞLARIN ETKİSİ YENİ HAFTAYA YANSIDI

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde cuma günkü satışların yeni haftanın açılışında da etkili olduğunu söyledi.

YATIRIMCILARA SAKİN OLUNMASI ÖNERİLİYOR

Yatırımcıların sakin kalması ve panikle işlem yapmaması gerektiğini vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.