Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Merkez Bankası, 23 Eylül haftasındaki bankacılık sektörüne yönelik verileri paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün bankalararası dahil toplam mevduatı, 31,4 milyar lira artarak 8 trilyon 264,9 milyar liraya yükseldi.

Bankalardaki Türk Lirası mevduatı arttı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,17 artışla 3 trilyon 674 milyar 18 milyon 439 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,80 azalışla 4 trilyon 222 milyar 722 milyon 138 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 241 milyar 676 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 210 milyar 417 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Tüketici kredileri arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,89 artarak 907 milyar 468 milyon 359 bin lira oldu.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,22 azalışla 788 milyar 174 milyon 500 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,54 yükselişle 498 milyar 157 milyon 314 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 324 milyar 392 milyon 32 bin lirası konut, 22 milyar 499 milyon 444 bin lirası taşıt ve 560 milyar 576 milyon 883 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

TCMB dahil toplam kredi hacmi yükseldi

AA'nın haberine göre, bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 23 Eylül ile biten haftada 25 milyar 784 milyon 333 bin lira artarak 6 trilyon 484 milyar 921 milyon 468 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,95 artış kaydetti.