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    Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı

    Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
    • AA
    • 21.12.2021 - 18:38
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 18:43
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    Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamıştı.

    Bunun üzerine harekete geçen AK Parti milletvekilleri, faturalardan TRT payını kaldırıcak kanun teklifini hazırlayarak TBMM'ye sunmuştu.

    TEKLİF KABUL EDİLDİ

    Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından, elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı #1

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