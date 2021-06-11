Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

Küresel piyasalar veri gündemi zayıf. Yurt içinde sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Analistler bugünün veri takviminde, yurt içinde sanayi üretimi endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirtiyor.

NEW YORK BORSASINDA ALICILI SEYİR HAKİM

New York borsasında ise alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Avrupa borsaları karışık bir seyir izledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 yükseldi.

ASYA BORSALARI KARIŞIK GÖRÜNÜMDE

Avrupa borsalarındaki karışık görünüm, Asya pay piyasaları ile haftanın son işlem gününe de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseliş kaydederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

ALTININ ONS FİYATI ARTTI

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardında yüzde 0,5 artışla günü 1.898 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise, bugün Asya piyasalarında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.900 dolar seviyesini test ediyor.

DOLAR/TL

Düşüş eğilimi hızlanan ve yüzde 1,9 azalışla 8,4269'a gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4320 seviyesinde işlem görüyor.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNİN YÜZDE 63,5 ARTMASINI BEKLENİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artmasını bekliyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi martta yıllık yüzde 16,6 ve aylık yüzde 0,7 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 19,9 yükselmişti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, nisan ayı sanayi üretimi ve perakende satış endeksi

14.30 Türkiye, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi haziran ayı tüketici güven endeksi