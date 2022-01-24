Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve enflasyonun yüksekliği gibi nedenlerle yön arayışına girdi. Fed'in faiz kararı bu yön arayışını şekillendirecek.

Küresel piyasalarda gözler, yeni haftada yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu toplantısına çevrildi.

Merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam ederken, başta Asya ülkelerinde olmak üzere koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da gündemdeki yerini koruyor.

Bu gelişmelere Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilimin de eklenmesi, geçen hafta pay piyasalarında oynaklığın yükselmesine ve satışların hızlanmasına neden oldu.

FED'İN KARARI VE FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Yeni haftaya bakıldığında, Fed'in çarşamba günü gerçekleştireceği yılın ilk toplantısından çıkacak faiz kararı ve bankanın karar metninde vereceği mesajlar, piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Bu gelişmeler öncesi ABD ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak hizmet ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceği haftanın ilk işlem gününün, Asya borsalarında karışık, Avrupa ve ABD endeks vadeli kontratlarında ise alıcılı bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

NEW YORK BORSASI'NDA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

Geçen hafta ABD'de açıklanan şirket bilançolarının ve ekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koymasıyla New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 4,92 ve Dow Jones endeksi yüzde 4,58 değer kaybederken, teknoloji hisselerinde satışların derinleşmesiyle Nasdaq endeksi yüzde 7,55 ile Mart 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Geçen hafta yüzde 1,90 ile 2 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yüzde 1,73'ten kapanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftaya yüzde 1,78 seviyelerinden başladı. Dolar endeksi ise geçen haftayı yüzde 0,5 artışla 95,6 seviyelerinden tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI GERİLEDİ

Avrupa tarafında geçen hafta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1,75 geriledi.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1325

Euro/dolar paritesi geçen hafta yüzde 0,6 azalışla 1,1342'den kapanmasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,1325 seviyelerinde hareket ediyor.

JAPONYA'DA ENDEKSLER DEĞERLENDİ

Asya tarafında Japonya'da imalat sektörü PMI ocakta önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 54,6'ya yükselmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,30 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,20 değer kazandı, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 geriledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ocak ayı finansal hizmetler güven endeksi

11.30 Almanya, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

16.30 ABD, aralık ayı Şikago Fed ulusal aktivite endeksi

17.45 ABD, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI