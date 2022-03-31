Küresel piyasalar yön arayısına girdi

Küresel piyasalar, yatırımcıların ekonomik ve jeopolitik riskleri yeniden değerlendirmesi ile dalgalı bir seyir izliyor.

Rusya ve Ukrayna savaşının etkisindeki küresel piyasalarda, tahvil ve emtia piyasalarının seyrinin yanı sıra yoğun veri gündeminin bugünkü fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.

BRENT PETROL 105 DOLARDA

Artan jeopolitik risk algısı ile dün 112 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin birkaç ay içinde stratejik rezervlerinden 180 milyon varile yakın harcama planını devreye alabileceği haberleri ile bugün sert bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 5'lik azalışla 105 dolara geriledi.

ABD BORSASI DALGALI SEYİRDE

Bu gelişmelerle dün New York borsasında negatif bir seyir izlenirken, ABD'de 4. çeyrek büyüme verisinin yüzde 7'den yüzde 6,9'a revize edilmesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 97,7 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları ise yeni güne alıcılı başladı.

AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATI 118 EUROYA GERİLEDİ

Avrupa tarafında Avrupa Komisyonu'nun, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırladığı ve yeni önlemlerin büyüklüğünün Moskova'nın ruble cinsinden gaz ödemeleri konusundaki duruşuna bağlı olacağı haberleri ile doğalgaz vadeli kontratları dün 125 euroya kadar yükselmesinin ardından bugün 118 euro seviyelerinde dengelendi. Enerji tasarrufuna ilişkin çağrıların yapıldığı bu süreçte, Rus gazına bağımlılığın azaltılmasına yönelik gelişmeler de yakından izlendi.

AVRUPA PAY PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR

Bu gelişmelerle Avrupa pay piyasaları dün karışık bir seyir izledi ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 yükseldi. Dolardaki zayıflamanın etkisiyle avro/dolar paritesi yükselişini 3'üncü güne taşıdı ve 1,1185 ile bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ASYA BORSALARI HAREKETLİ

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 0,1 artsa da beklentileri karşılamadı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Japonya'da Nikkie 225 endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 İngiltere, 4. çeyrek büyüme

10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, şubat ayı kişisel gelir ve giderler

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları