Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul, geçen hafta üst üste rekorlar kırarak küresel piyasalardan pozitif ayrıştı. Bugün de BIST 100 endeksi açılışta rekor kırdı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,79 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 1.921,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ ARTTI

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile turizm, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile orman, kağıt, basım oldu.

BORSA İSTANBUL, HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATMIŞTI

BIST 100 endeksi, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.910,41 puana taşıdı.

YATIRIMCILARIN ODAĞINDA AÇIKLANACAK VERİLER VAR

Bugün yatırımcılar tarafından yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verileri takip edilecek.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.