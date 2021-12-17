TCMB repo ihalelerine devam ediyor

Merkez Bankası geleneksel repo ihalelerini sürdürmeye devam ederek, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 83 milyar lira aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 82 milyar 999 milyon 999 bin 960 lira verdi.

İHALEYE 252,9 MİLYAR LİRA TEKLİF GELDİ

Merkez Bankası'nın bugün düzenlediği ihaleye 252 milyar 920 milyon liralık teklif geldi. Gerçekleştirilen ihalede basit faiz yüzde 14 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.