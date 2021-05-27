TCMB repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira verdi

Merkez Bankası'nın, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

İHALEDE BASİT FAİZ YÜZDE 19

İhaleye 161 milyar 40 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.